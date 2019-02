Teist korda peaministriks? Jüri Ratase toetus ronis jaanuaris rekordiliselt kõrgele 

Eesti Päevalehe läbi viidud uuringu kohaselt on kuu ajaga ehk võrreldes mullu detsembriga keskerakonna juhi toetus tõusnud seitse protsenti ja samal ajal on Kaja Kallase toetus protsendi võrra langenud ja jäänud jaanuariks 18 protsendi juurde.

Märgatavalt on kasvanud Ratase hea minek naiste seas: kui detsembris nägi 30 protsenti naisi Ratast sobivaima peaministrina, siis jaanuaris oli see näitaja juba tervelt 41protsenti. 5 protsendi võrra on kasvanud ka Ratase toetus venekeelsete valijate seas – 50-lt 55 protsendie –, kes moodustavad traditsiooniliselt Keskerakonna toetuse ühe põhisamba.