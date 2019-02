Eesti Laul ÕL VIDEO | „Eesti laulu“ finalist The Swingers edasipääsust: raske kivi kukkus südamelt Katharina Toomemets | Video: Erlend Štaub, Jörgen Norkroos, Tatjana Iljina , täna, 03:32 Jaga:

„Tunne on muidugi hea! See, kes läheb konkursile osalema, ei tahagi ju tunda muud tunnet, kui et sa said finaali,“ ütles ansambli The Swingers liige Mihkel Mattisen vahetult pärast seda, kui bänd oli „Eesti laulu“ finaali pääsenud.