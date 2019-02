ÕL VIDEO | Stefan: ei taha enesekindluse ja ülbuse piiri ületada, aga olin üsna kindel, et saan edasi! 

Stefan tunnistab, et loomulikult on plaan „Eesti laulu“ finaali pääsemist tähistada. „Rootsi tiim ja mõned veel tõstsid juba klaase. Ega mina ka alla ei jäänud – paar Armeenia toosti kõrvale,“ muigab Stefan. Siiski toonitab ta, et tarbib alkoholi võrdlemisi harva ja vaid siis, kui on tähtis sündmus. „Täna on meil kindlasti midagi tähistada,“ kinnitab ta.