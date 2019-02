ÕL VIDEO | Sandra Nurmsalu: julgus unistada – see on praegu nii minu kui mu laste elus kandval kohal 

Sandra leiab, et ehedus on laulu „Soovide puu“ oluline märksõna. „Ma olen väga aus, kui seda laulu esitan. Julgus unistada – see on praegu ka minu elus väga kandev märksõna. Kui ma oma väikeseid lapsi vaatan, siis neil on täpselt sellised unistused – näiteks vanem tütar, kes on kaheksa-aastane, mõtleb juba, kelleks ta tahab saada. See on meil hetkel väga aktuaalne teema,“ selgitab Sandra.