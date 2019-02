ÕL VIDEO | „Eesti laulu“ finalist Victor Crone: see on parim sünnipäevakingitus! 

Victor ei mäletanud täpselt, mis oli tema viimane mõte enne lavale minekut. „Kui sa sellisele lavale lähed, siis on kõik natuke udune. Tead, et oled harjutanud. Ma mäletan seda, et mul oli laval lõbus ja adrenaliin tuli sisse.“

Seda, et ta võiks finaali jõuda, Victor ei oodanud. „Ma teadsin, et meil on hea laul, kuid mul polnud aimugi, kuidas Eesti inimesed hääletavad. Aga ma olen tõesti õnnelik,“ kinnitas Victor. Mees rääkis ka, et kui esialgu öeldi välja žürii lemmikuid, siis ta ei saanud päris täpselt aru, mis toimub, kuid ühel hetkel tuli teadmine, et nüüd on pool teed käidud. Kui ta aga poolfinalistina välja hõigati, oli rõõm muidugi suur. „Mu emotsioon oli ilmselt mu olekust näha. Hüppasin seal ringi. Suur kergendus oli, muidugi.“