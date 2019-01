Tomi Rahula „Eesti laulu“ esimese poolfinaali järel: kõik läks väga hästi 

„Vanad kalad ju teadsid, mis nad tegid. Mul on väga hea meel, et rahvas hääletas, et fännid said autogramme küsida ja et nooremad artistid said autogramme jagades maitsta seda päris tunnet. Ma olen väga rahul,“ rääkis Tomi.

Tomi ütles, et kindlasti oli väikeseid tehnilisi apsakaid, kuid mitte suuri fopaasid. „Minu kõrva miski ei häirinud, silma ka mitte. Mingites kohtades on see maitse küsimus. Eks me muidugi räägime ka režissööridega oma nägemustest, aga tegelikult oli kõik okei.“

Televaatajatelt on olnud kuulda nurinat, et tele-eetris oli väga halb heli. „Selle kohta, mis Tartust tuli, saan ma öelda, et kõik oli okei. Kõik, mis siit välja läks, oli hästi.“ Tomi ütles, et istus ise ka telebussis, kust nägi pilti ja kuulis heli, ning seal oli kõik viimase peal.