Eesti Laul ÕL VIDEO | „Eesti laulu” finaali pääsenud Inger: lootsin sisimas, et mingi ime võib juhtuda Terttu Jazepov | Video: Jörgen Norkroos, Tatjana Iljina , täna, 03:10 Jaga:

„Eesti laulu” finalist Inger Jörgen Norkroos, Tatjana Iljina

„Ma tean, et paljud toetajad on mind finaali ennustanud, aga ma ise ei ole sellele mõelnud. Mul on hea meel, et see juhtus,” räägib Inger, et „Eesti laulu” finaali pääsemine tuli talle suure üllatusena.