Kingitus.ee soovitab: mida kinkida armsale inimesele sõbrapäevaks? 

Tegemist on joogatunniga, kus on kombineeritud paaris klassikaliste joogaharjutuste seeria mängulise, lõbusa ja akrobaatilise akrojoogaga, terapeutilise lendamise, tai jooga massaaži ning muude paarisharjutustega. Selline praktika annab võimaluse kaaslasega aega veeta, koos mänguliselt treenida, naerda enda üle ja koos paarilisega ning toob välja mugavustsoonist. Sobib osaleda nii elukaaslase, sõbra, sõbranna, vanema või lapsega. Eelteadmisi ega oskuseid osalemiseks vaja ei ole.

Eesti tundraks nimetatud Jussi nõmm on vaatamisväärsus omaette ja seda igal aastaajal. Loodusrada, mis on äärmiselt vaheldusrikka maastiku ja loodusega, kulgeb üles-alla mööda Jussi järvede äärde jäävaid voori ja kui lisada juurde militaarturism, saate kokku elamusmatka, mis jääb kauaks hinge ja südamesse.

Luureretked OÜ meeskond korraldab just teile kahele neljatunnise matka, kus on palju põnevat infot nii ilma tikkudeta tule tegemise kohta kui onni ehitamise tagamaadest. Instruktor tutvustab Jussi nõmme tekke lugu ja pakub kosutavat kõhutäit kaitseväelaste toidulauaga sarnaselt, mida ise katelokkides valmistate. Saate selga patrullkoti, kus on kogu vajaminev varustus. 8 kilomeetrit elamust on paras treening nii suurele kui väikesele.