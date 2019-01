Koduaresti pandud Vene inimõiguslase 17aastane tütar suri haiglas 

Avatud Venemaa fond asutati teaduse, hariduse ja kultuuri arendamiseks Venemaal, kuid muutis hiljem tegevussuunda ning on nüüd poliitiline organsiatsioon, mis on meelestatud Venemaa praeguse peavoolupoliitika ja president Vladimir Putini tegevuse vastu. Avatud Venemaa looja ja endine juht on Vene ärimees Mihhail Hodorkovski.