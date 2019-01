VIDEO | Andrei Korobeinikul tekkis keset linna politseinikega elav arutelu valgusfooride teemal 

Korobeinik kinnitas Õhtulehele, et tema läks üle tee rohelisega ja seadust ei rikkunud.

"Ma üritasin politseinikele maha müüa ideed, et nad võiksid selle valgusfoori kohta linnavalitsusele soovituse teha. Kirjutasin linnavalitsusele juba kaks korda, aga sellest ei olnud kasu," seletas Korobeinik.

Antud kohas on probleemiks see, et sõidutee ja trammitee foorid ei ole sünkroonis, mistõttu kipuvad lapsed end ohtu seadma.