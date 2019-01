Eesti Laul RAHAMURE? Miks plaanib rahvusringhääling järgmist "Eesti laulu" Tallinna TVga kahasse? Henry Linnard , täna, 19:30 Jaga:

MUUTUSTE AEG: „Eesti laul“ on muutuste elluviimisel sõiduvees – kümme aastat laulukonkurssi vedanud Mart Normeti asemel astus peaprodutsendi kingadesse Tomi Rahula. Nüüd kaalutakse saate osalist kolimist Tallinna TVsse. Tiina Kõrtsini

Tänavu kajastab „Eesti laulu“ ka Tallinna TV ja koostöö sujumisel kaalutakse võimalust, et lauluvõistluse poolfinaalid võivadki järgmisel aastal ETVst Tallinna TVsse kolida. ERRi elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi möönab, et lauluvõistlus on üks kulukamaid projekte ja sellele otsitakse koostöövorme.