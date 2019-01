Elu MAAGIAUURIJA: „Soov sõna jõudu uskuda on meis endiselt olemas.“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga:

LOITS AITAB: Sõna jõusse uskumise soov on endiselt olemas, kinnitab folklorist Reet Hiiemäe, lisades, et tõenäoliselt ei kao see ka järgmistel aastakümnetel, isegi mitte aastasadadel kuhugi. Vida Press

Kui vanasti pani neiu mehe südame võitmiseks leiva sisse oma häbemekarvu ja menstruatsiooniverd, siis tänapäeval piisab roosa kvartsi kaelariputamisest. Meetodid on muutunud, kuid asja olemus on jäänud samaks – maagia on endiselt eestlase maailmapildi osa. „See ei ole kuhugi kadunud ja jätkab eksisteerimist ka tulevastel sajanditel, ükskõik kui ratsionaalseks me ei muutu,“ on maagiauurija, folklorist Reet Hiiemäe, kindel.