Juhtkiri | Süüdimõistva otsuseta vangispidamisele tuleb panna piir 

Neli aastat on väga pikk aeg, eriti kui osa sellest veeta üksikvangistuses. Konkreetsel juhul tähendab see, et uuritav on pidanud vanglas istuma tervelt kuuendiku oma noorest elust. Nelja aastaga on asjad arenenud sinnamaani, et pikka kinnipidamist ilma kohtu poolt süüdi mõistmata hakkab arutama juba riigikohus. Kui prokuratuur ega kohus ei suuda mõistliku ajaga aga süüdi mõista, siis tuleks süütuse presumptsiooni arvestades kinnipeetu elusalt praadimise asemel hoopis vabastada. Aastatepikkust kinnipidamist võib hinnata survestamisena, kuni kinnipeetu murdub, tahtes lõputuna näivat õudust lõpetada, ning nõustub näiteks kokkuleppemenetluses süü omaks võtma. Prokuratuur päästaks küll oma näo, kuid saavutaks kaheldava töövõidu. Pikk kinniistumine survestab ka kohut pigem süüdimõistvale otsusele, sest kes siis ilmsüüta inimest tervelt neli aastat türmis hoiaks. See pole ka üksikjuhtum, sest üle kolme aasta istuvad niimoodi kinni tervelt 18 inimest, üle aasta aga 89. Nii on uurimisest ja pikast kohtupidamisest kujunemas omaette karistusliik. Ja ega ilmaasjata pole hakatud rääkima prokuratuurile uurimistähtaegade kehtestamisest.