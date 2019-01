Kohus otsustas: politsei peab Hubert Hirve kinnipidamisvideo veebist eemaldama 

Politsei pidas kaebaja eelmise aasta alguses Tallinnas kriminaalasja raames kahtlustatavana kinni. Keskkriminaalpolitsei avaldas mõned päevad pärast kinnipidamist enda Facebook lehel video isiku kinnipidamisest. Seda videot on omakorda lingitud ja viidatud erinevate meediaväljaannete artiklites.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on kohtueelse menetluse andmete avaldamine lubatud kriminaalmenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides, kui see ülemäära ei soodusta kuritegevust ega raskenda kuriteo avastamist või ei kahjusta isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul. Vaidlus oli selles, kas PPA on videolõiku avaldades järginud isikuandmete kaitse põhimõtteid ja seaduse nõudeid.

Kohus möönis, et läbiviidud kriminaalmenetluse toimingutest avalikkuse informeerimine on avalikes huvides. Mida ühiskonnaohtlikumad on kuriteod, seda suurem on avalik huvi informatsiooni vastu. Seetõttu info, sealhulgas videoklipi avaldamine isikute kinnipidamise kohta, keda kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises, liikmete värbamises ja juhtimises, on avalikkuse huvides.

Samas on nõutav, et sellise avaldamisega ei kahjustataks andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi. Prokuratuur oli andnud vaidlusaluse videoklipi avaldamiseks loa eeldusel, et isikud ei oleks sellel äratuntavad. Vastavate artiklite avaldamise järel on aga kohtu hinnangul kaebaja muutunud videoklipis tuvastatavaks vaatamata sellele, et videos on kaebaja kujutis hägustatud.

Kohus ei nõustunud PPA väitega, et kuna kaebaja kujutis ja teised tema tuvastamist võimaldavad olulised detailid videol on hägustatud ning mõistliku jõupingutuse standardi kohaselt ei ole isik tuvastatav, pole PPA avaldanud kaebaja isikuandmeid.

Ka pseudonümiseeritud andmeid, mida saab füüsilise isikuga seostada täiendava teabe abil, tuleb käsitada teabena füüsilise isiku kohta ehk isikuandmetena. Video avaldamisega on PPA kohtu hinnangul kaebaja isikuandmeid töödelnud. Seega tuli antud kaebuse menetlemisel hinnata seda, kas olukorras, kus kaebaja on videol tuvastatud, on tema isikuandmete jätkuv töötlemine seaduslik.