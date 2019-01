Peter Jackson teeb The Beatlesist dokfilmi 

Pressiteate andmeil võtab Uus-Meremaa tipprežissöör uue dokfilmi aluseks 55 tundi seni avalikustamata filmimaterjali, mis vändati 1969. aastal mängufilmi „Let It Be“ (1970) jaoks. Lisaks on Jacksoni käsutuses 140 tunni jagu audiomaterjali. Usutavasti jõuab dokk publikuni 2020. aastal, tähistamaks „Let It Be“ albumi ja filmi 50. aastapäeva. „Meid viidaks otsekui ajamasinaga 1969. aastasse ning me saame istuda stuudios ja vaadata, kuidas need neli sõpra üheskoos suurepärast muusikat teevad.“