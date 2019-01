Mart Soidro | Erakondade toetustest ja erinevatest küsitlustest 

Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooniläbirääkimised ei tule muidugi kerged, aga vähemasti vanainimesed võivad muretult magada – nende pension tõuseb nelja aastaga vähemalt 200–250 euro võrra. Kui oleks rohkem pealehakkamist, tõuseks enamgi. „Praegu on Eestis keskmine pension umbes kolmandik keskmisest palgast. Tuleb seada siht, et jõuaksime sarnaselt Soomega selleni, et Eestis on pension pool keskmisest palgast,“ kutsus Keit Pentus-Rosimannus üldsust üles haarama härjal sarvist (Õhtuleht, 28.01.2019).

EKRE-le võib pronksmedalid juba kaela riputada

Rahvusringhäälingu tellitud küsitluse põhjal annaks 17 protsenti valijatest oma hääle EKRE-le. Nojaa, nende positsioon on ju pealtnäha kindel – ees ja taga on tükk tühja maad ja toetus vaid protsendipunkti võrra väiksem kui sotsidel, Isamaal ja Eesti 200-l kokku. Elu võiks EKRE jaoks olla nagu lill, kui Isamaa ei üritaks neid matkida ja ajada kohati pea sama sõgedat juttu nagu Eesti riigi patrioodid viimasel viisaastakul. Kas tõesti tuleb mõrult pealt vaadata, kuidas Isamaa valimistevahelisel perioodil EKRE-le loovutatud hääled tasapisi tagasi nopib? Aga igas halvas võib näha ka head – EKRE on ainus valimiskünnist ületav erakond, keda säästetakse koalitsiooniläbirääkimistest.

Varasemad valimised on näidanud, et kui erakond omab kuu aega enne valimisi 5 toetusprotsenti, siis ta ka valimiskünnise ületab. Täpselt nii läks eelmistel riigikogu valimistel ka Vabaerakonna ning EKREga. Seetõttu võib suhteliselt kindel olla, et järgmises riigikogus näeme nii Eesti 200, Isamaad kui ka sotse, kelle toetus on praegu 5–7%. Jevgeni Ossinovski küll ei usu, et Eesti 200 pääseb parlamenti, aga seda plaati on vanad erakonnad uute meelehärmiks varemgi keerutanud.

Sotside esimees peaks tuleviku peale mõtlema ja uustulnukale hoopis pöialt hoidma. Kui Eesti 200 välja jääks, siis ega need hääled sarnase maailmavaatega sotsiaaldemokraatidele lähe! Mandaadid jaotatakse modifitseeritud D'Hondti meetodi alusel, kusjuures võitja riisub koore.

ERRi küsitluse põhjal võiks künnise alla jäävate erakondade saak olla kokku umbes 6%, mis tõenäoliselt tähendaks väljajääjate arvelt Keskerakonnale kolme, Reformierakonnale kahte ja EKRE-le ühte lisakohta.