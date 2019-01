11 bussiliini vedaja kukub ära! Kuidas Tallinna ühistransport hakkama saab? 

„Kuskil 30, maksimaalselt 60 päeva jooksul on meil nii bussid kui ka inimesed olemas, ehk taastub olukord, mis kehtis Tallinnas enne 1. veebruarit,“ teatas Boroditš kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil. Reisijad peavad aga seniks arvestama, et sõidugraafikutes võivad olla muudatused. Pole välistatud, et mõned väljumised jäävad sootuks ära.

Jutt käib 11 liinist: nr 2 – Mõigu-Reisisadam, nr 12 – Väike-Õismäe-Priisle, nr 13 – Väike-Õismäe-Seli, nr 20 – Reisisadam-Pääsküla jaam, nr 20A – Laagri alevik-Kivisilla, nr 25 – Keskuse-Laagri alevik, nr 39 – Veerenni-Liikuri, nr 49 – Viimsi keskus-Lennujaam, nr 57 – Raudalu-Kalev, nr 59 – Balti jaam-Pikakari ja nr 65 – Lasnamäe-Lennujaam. Olukorra normaliseerumiseni suletakse liin nr 19, mida asendavad nr 44 ja nr 35 bussid.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul toimuvad suuremad muudatused kokku 18 liinil, kus vähendatakse busside arvu, et viia need augutäiteks endistele MRP liinidele. „Muudatused on iseenesest tehtud arvestusega, et kus on tihedamad liinid, sealt on üks–kaks bussi ära võetud. Kui intervallist rääkida, siis kui täna [30.01] on mõnel liinil intervall 5–6 minutit, siis 1. veebruarist võib see olla paar minutit pikem,“ selgitas Harjo.

Teatavasti teatas paar nädalat tagasi osaühing MRP Linna Liinid, et soovib lõpetada lepingu Tallinna linnaga. 16. jaanuari pressikonverentsil rääkis Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo, et jutud MRP rahalistest raskustest levisid juba suvel, kuid bussifirma sõnul olid need ajutised. Jaanuari alguses pidi ettevõte aga nentima, et läbirääkimised liisngufirmadega on luhtunud, mistõttu tuli Tallinna veolepingutest loobuda.

MRP Linna Liinid kaovad Tallinna tänavalt. Martin Ahven

„Busside liisingukoormus oli liiga suur. Üritasime jõuda kokkuleppele, väga pikad läbirääkimised. Kahjuks läks teistmoodi ja peame liiniveolepingu Tallinna linna transpordiametiga lõpetama,“ rääkis MRP Linna Liinide juhatuse liige Aivo Pärn ERRi uudistesaatele „Aktuaalne kaamera“ jaanuari keskel. Tallinn sõlmis MRPga lepingu 2014. aastal ning see pidi kestma aastani 2022.

MRP otsus tähendas, et Tallinna transpordiamet pidi kahe nädalaga korraldama hanke rohkem kui 50 uue bussi leidmiseks ning palkama juurde üle 100 bussijuhi. Boroditši sõnul on suurem osa vajalikust tööjõust juba värvatud ning samuti on saabumas esimesed kümme bussi. Tallinna transpordiamet soovitab jälgida ühistranspordi reaalaja informatsiooni veebist või peatuste infotahvlitelt.

