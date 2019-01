Pankrotis Weekend korraldab pealinnas uut festivali. Mida arvavad rahata jäänud partnerid?  

„Mul puudub täpne ülevaade, kas see oli Weekendi korraldajate poolt tahtlik käik,” kommenteerib uudist üks anonüümseks jääda sooviv partner, kellele festival võlgneb. „Aga kui nii oli, siis on ilmselgelt tegemist sigadusega. Kui mingi üks kindel asi lastakse põhja ja siis alustatakse uue asjaga täpselt samas vallas,” räägib partnerfirmat esindav Voldemar (nimi muudetud).

Teadaolevalt on Weekendi põhja lasknud ettevõtja Henri Lindal nüüd juba teist aastat ametis pealinnas toimuva festivaliga Sweet Spot.

Voldemar ütleb, et erilisi lootusi ta võla kättesaamiseks ei hellita ja õnneks pole see ka eriti suur, jäädes neljakohalise summa juurde. „Eks elame päeva korraga – kas saan kommi osta või ei saa, pole nii oluline,” on ta leplik.