Mees tappis oma perekonna, kellelt varastas Bulgaaria veebistripparile maksmiseks 200 000 taala 

Grant nõustus lepingut täitma vastumeelselt. Täpsemalt oli talle vastukarva lepingu punkt, mis nõudis, et ta ei või veebikaameraneiuga enam kunagi suhelda. Grant nimelt oli veendunud, et netis striptiisi pakkuv näitsik on tema tüdruksõber ning et neil on pärissuhe. Grant vaidles, et tema meelest on suhtlemiskeeld ebaõiglane. Tegelikkuses on sedasorti kaameraneiude vallatu ja flirtiv olek muidugi kõigi meesklientidega ühesugune, familiaarne. Uurijate ja vend Jasoni arvates võib Grantil olla probleeme reaalsustajuga.