Ratastoolis mees ei pääsenud trolli: palusin abi, aga juht sõitis minema

„Täna on õues väga lumised olud. Jõudsin trollipeatusesse, siis esimene troll peatus õige kaugel ja otsaga hanges. Ei ulatunud ütlema minna. Ütleme, et antud juhul oli arusaadav. Ta ei näinud mind. Aga järgmise trolli puhul palusin ukse juures, et ta teeks lahti, aga ta läks ära ja ei reageerinud,“ räägib Jüri Lehtmes, kes pidi tükk aega ootama, et trolli peale saada.

Kolmas troll võttis mehe peale ilma probleemideta. Lehtmetsa sõnul tuleb selliseid olukordi ikka aeg-ajalt ette. „Aga palju vähem kui viis või kuus aastat tagasi. Toona oli taoline olukord üsna tavaline. Aga praegu on mõned üksikud juhtumid. Meil on trollipargiga üsna hea koostöö. Neil see asi, et juhid saavad preemiat, aga kui kaebus tuleb, siis raha ei saa. Praegu on see ka, et juhtide olukord ka selline.. noh, ega neil juhte valida pole,“ lausub mees.

Lehtmes sõnab, et ta pole väga pettunud ja on sellise käitumisega harjunud. „Ma ei võta seda väga dramaatiliselt. Ootan järgmist. Lihtsalt sellel juhul oli olukord, et ühest olin maja jäänud ja lootsin, et saan järgmise peale. Aga ikka ei saanud lõpuks. Pidin uut võimalust ootama jääma,“ muigab ta.