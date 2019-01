David Duchovny andestas oma isale 

Duchovnyl (58) on eksabikaasa Téa Leoniga 19aastane tütar Madelaine West ning kolm aastat noorem Kyd Miller. Näitleja rääkis ajakirjale People, et kandis aastaid oma isa peale kauna, et too lapsepõlves temaga piisavalt palju ei tegelenud. „Mul oli kogu aeg tema järele otsekui nälg.“ Ise isaks saanult mõistis aga David, kui raske on olla lapsevanem.