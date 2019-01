ILMAPROGNOOS | Nädalavahetus toob Eestisse sula 

Riikliku ilmateenistuse andmetel on reede öösel ilm sajuta, aga tugevneva ida- ja kirdetuulega. Õhutemperatuur on -5..-10 kraadi, selgineva taeva all langeb veel paar-kolm kraadi madalamale, saarte rannikul on kuni -3 kraadi. Hommikul algab Lõuna-Eestis lumesadu, mis levib päeval üle terve Eesti, mõnes kohas ka tuiskab. Idatuul ulatub puhanguti 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ennelõunal -2..-5 kraadi ning saartel ja Lõuna- Eestis kisub sulale.



Laupäeva öösel sajab kord siin, kord seal lund, on ka tuisku, saartel tuleb sekka lörtsi ja suureneb jäiteoht. Hommikuks sadu lakkab. Puhub tugev idatuul. Külma on öösel -1..-6, saartel 0 kraadi ümber. Õhtupoolikul läheneb uus madalrõhulohk, saartel ja Liivi lahe ümbruses hakkab lund ja lörtsi sadama ning sadu laieneb mandrile, tuiskab. Õhutemperatuur tõuseb -1..+1 kraadini.



Pühapäeva öö hakul sajab veel Eesti põhjapoolses osas lund ja tuiskab, aga suuremal osal Eestist sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Libeduseoht on väga suur! Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on 0..+2 kraadi. Päeval sajab enamasti vihma, hommikul võib veel sekka ka lörtsi tulla. Kagutuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1..+3 kraadi.



Esmaspäeva öösel sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 0..+2 kraadi. Päeva peale külmema õhu sissetungil muutub sadu lumisemaks, aga nõrgemaks. Tuul pöördub edelasse ja paisub tugevaks. Õhutemperatuur langeb -2 kraadini.



Teisipäeval on üksikuid sajuhooge lume, saartel ka lörtsina. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, päeval -1..+1 kraadi.



Kolmapäeval jätkub õhurõhu tõus ja kujuneva kõrgrõhuvööndi all püsib kohatiste sajuhoogude võimalus. Tuul puhub läänekaarest ja jääb päeval nõrgemaks. Õhutemperatuur öösel 0..-5, Lõuna-Eestis kuni -10, päeval -1..-6°C.



Neljapäeval hoiab kõrgrõhkkonna serv meist suuremad sajud eemal. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, Lõuna-Eestis võib -10 kraadi lähedale langeda, päeval -1..-5 kraadi.