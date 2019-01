Ed Sheerani Riia kontserdi külalisesinejateks on James Bay ja Zara Larsson 

Debüütsingel oli üliedukas näiteks Austraalias (3x plaatina staatus), aga ka Suurbritannias, Itaalias, Hollandis (2x plaatina staatus) ning Uus-Meremaal, USAs, Kanadas. Album, millelt leiab lisaks esiksinglile ka sellised tuntud palad nagu näiteks “Let It Go”, “Scars”, “If You Ever Want To Be In Love” ja “Best Fake Smile, jõudis edetabelite tippu nii Suurbritannias, Iirimaal, Šveitsis. Eelmise aasta kevadel andis James välja teise albumi pealkirjaga “Electric Light”. Tuntuimad hitid sellelt plaadilt on “Us”, “Wild Love” ja “Pink Lemonade”. Noor folk- ja soulmuusika talent on pälvinud ka mitmeid mainekaid muusikaauhindu: BRIT Awards, Q Awards, GQ, Echo Awards, Ivor Novello Awards.



Zara Larsson on Rootsi viimase aja üks talendikamaid noori artiste, kes on tuntud tänu oma hittidele “Symphony” (koostöös ansambliga Clean Bandit), “Lush Life”, “Uncover”, “Never Forget You”, “Ain’t My Fault”, “I Would Like”, “So Good”, “This One’s For You” (koostöös David Guettaga).