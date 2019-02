Kuidas tagada tõeliselt kvaliteetne muusikaelamus? 

Tõsi küll, Soundbar on esimene samm teel täiusliku kodukinosüsteemini. See tagab telerile väga hea ja kvaliteetse heli, kuid päris kinoefekti Soundbar üksi siiski veel pakkuda ei suuda. Kui hoogsat heli tundub olevat vähe, võib Soundbar’iga ühendada kuni kaks bassikõlarit Bassimoodul 500, mis muudab madalad helid tajutavaks ka läbi särgi.

Samuti on hea Soundbar asjakohane, kui tahad kuulata muusikat arvutist või telefonist. Muusikaline elamus on kõige rahuldustpakkuvam just siis, kui see on kvaliteetne ja seda mistahes helitugevuse juures. Bose Soundbar 500 töötab nii wifi ja Bluetoothi vahendusel, ilma et helikandja peaks läheduses olema.