KATSE | Kuidas ravida jalaseent ja kui keeruline see on? 

Alguses oli seenega nakatunud vaid üks küüs. Enne ravima hakkamist oli märgata, et veel mõned küüned sellesama probleemse osa lähedal olid hakanud tumedamaks tõmbuma.

Esimese nädala kasutustulemused näitasid, et tema lemmikuks sai hoopis küüneseene seerumiga kaasas olnud küüneviilide komplekt. Juba see, et ta enne seerumi peale kandmist nakatunud küünt hoolega viilis, aitas palju kaasa. Ostsime neid poest veel juurde, sest kasutusjuhis ütles, et viil on infektsiooni mittelevimise huvides vaid ühekordseks kasutamiseks. Seetõttu said kaasas olnud kümme viili kiiresti otsa.

Esimesed neli nädalat kasutas ta seerumit hoolega juhistele vastavalt. Samas viilimist harrastas ta oluliselt sagedamini – igal hommikul ja õhtul enne seerumi peale kandmist.

Miskipärast olid tulemused ootustest kehvemad ning seetõttu tekkis ajutiselt väike paus sisse. Selgelt oli märgata, et küüs on nähtavalt õhem ning puhtam, kuid uue küüne väljakasvamine ei tahtnud kuidagi edeneda. Küüneplaat oli endiselt valdavas osas suhteliselt tume. Nädala jooksul sai ta aga õnneks uue rütmi sisse ning motivatsiooni tagasi. Sellele järgnes uuesti kolmenädalane korralik seerumi kasutamine. Mainimata ei saa jätta, et ujuma minnes pööras ta nüüd ka erilist tähelepanu sellele, et basseinijalanõud ning seennakkusi ennetav sprei kindlasti kotti kaasa saaksid. Mycosani Protect spray on samuti üks tema lemmikutest. Seda on lihtne kasutada ning enamasti seisabki see nüüd ta spordikotis, mitte vannitoa riiulil (et mingil juhul maha ei ununeks).

Kuigi tavaliselt tuleb pärast nii pikalt olnud küüneseent (viis aastat on päris pikk aeg) kasutada maksatoksilisi vahendeid, aitas meid siiski Mycosan. Pärast teist ravikuuri oli eriti kahjustunud küüs suures osas välja kasvanud ning pealolev küüneplaat ilus ja puhas. Teised küüned, kus nakkus oli vaid pindmine, said terve väljanägemise tagasi nädalajagu varem. Kokku võttis ravi kõikidel küüntel aega veidi üle kahe kuu, kuid kasutaja ise on väga rahul. „Meeldis see, et küüneviil aitas seerumi imendumisele palju kaasa ning see ei olnudki nii tüütu tegevus, kui alguses arvasin. Jah, kogu peale määrimine ning meeles pidamine oli päris raske, aga õnneks aitas ju naine mul seda meelde tuletada,“ rõõmustab ta.

Põhimõtteliselt on selline kodune ravi ikkagi päris suur ajutine elumuutus, sest tavaliselt ununes seerum peale kandmata just õhtuti väsimuse pärast. Tuletasin talle korduvalt ravi ning teinekord isegi kandsin ise peale.

Soovitame Mycosani küüneseerumi ravikomplekti kindlasti ka teistele, kel sarnane mure. Omast kogemusest soovime ka palju kannatust ning järjepidevust, sest paari nädalaga ei pruugi ideaalseid tulemusi veel näha olla. Samas ravi pooleli jätta ei tasu. Tulemuste kiirus sõltub loomulikult ka sellest, millist tüüpi küüneseenega tegu on ning kui kaua probleem on kestnud.