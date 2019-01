KRIIS LÄTI PEALINNAS: opositsioon nõuab Riia linnapea tagasiastumist 

42aastane Nils Ušakovs on Riia linnapea alates 2009. aasta juunist. Ta ütles pärast läbiotsimisi ajakirjanikele, et tema südametunnistus on puhas ning ametist ta lahkuda ei kavatse. Täpsemat infot läbiotsimiste kohta linnapea ei andnud. Ta ütles, et uurimise huvides andis ta lubaduse selle üksikasju mitte avaldada.