VIDEOD | PPA kuulutas välja esimese idapiiri ehituse hanke: ehitustööd pole enam kaugel

Taotluste esitamise tähtaeg hankemenetluses osalemiseks on 5. märts 2019, misjärel selgitab komisjon kvalifitseerimisnõuetele vastavad pakkujad. Neile omakorda avatakse pakkumuse lõplikuks vormistamiseks ligipääs kagupiiri taristu ehitamise põhiprojektile. Eeldusel, et hanke läbiviimine kulgeb plaanipäraselt, jõutakse parima pakkujaga lepingu sõlmiseni selle aasta sügisel ning ehitustööde alguseni hiljemalt järgmise aasta alguses. Praeguse prognoosi kohaselt kulub 23,5 kilomeetrile piiritaristu väljaehitamiseks hinnanguliselt umbes kaks aastat. Paralleelselt jätkatakse järgmistel piirilõikudel hangete ettevalmistuse, väljakuulutamise ja ehitustöödega.

„Idapiiri väljaehitamine on Eesti riigi seni üks suurimaid turvalisus-, julgeoleku- ja ehitusprojekte, kuna ka meie riiki puudutavad sellised sündmused nagu organiseeritud inimkaubandus ja salakaubavedu, rändekriis, terrorismi- ja muud julgeolekuohud, mille realiseerumist peame ennetama ja tõkestama. Idapiiri väljaehitamine annab selleks senisest parema võimaluse,“ kinnitas siseminister Katri Raik. Ta märkis, et idapiiri ehituse projektimeeskonda ja hangete ettevalmistamisesse on kaasatud riigi parimad eksperdid ning võetud arvesse ka teiste Euroopa riikide kogemusi.

„Loodan, et hankel osalevad pakkujad, kes on samaaegselt nii tipptasemel ehitajad kui ka patrioodid, kes Eesti välispiiri turvalisust oluliseks peavad. Olles ise kagupiiriga tutvunud arvan, et projekt on inseneridele kindlasti ka põnevaks väljakutseks ja võimaluseks eneseteostusele,“ ütles Raik.