WEEKENDI ENAM EI TULE! Korraldaja taotleb pankrotti 

Ettevõte andis 30. jaanuaril sisse pankrotiavalduse ja seda arutatakse 19. veebruaril Harju maakohtus. Korraldajafirmal Weekend Festival Baltic OÜ-l on lisaks maksmata arvete ka võlg riigi ees. Krediidiinfo maksuvõlgade raporti kohaselt on tänase seisuga maksuvõlg 169 552 eurot.

Festivali omanik kinnitas oktoobris, et sai võlgadest teada vaid paar nädalat enne uudisskandaali lahvatamist. Vaatamata võlgadele jäi õhku siiski lootus, et festival toimub ka sel aastal ning sügisel jäi jutt, et see kolib Pärnust välja. Nüüd on aga selge, et festivali enam ei toimu.