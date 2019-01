Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava 

Jõhvi Põhikooli direktor Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi, sest ta sai lugejatelt ähvardusi loo kommentaarides ja sõnumitena telefonile. Kaebaja leiab, et ta ei ole kogenud ajakirjandusega suhtleja. Kaebaja ütles ajakirjanikule vestluse alguses, et ta on koosolekul ja ei saa rääkida, kuid ajakirjanik jätkas küsimuste esitamist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei selgitanud talle räägitu võimalikke tagajärgi. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõiki süüdistusi kommenteerida. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valefakte, näiteks koristaja töölt vabastamise, puuduvate töölepingute ja ametijuhendite, riikliku järelevalve ja kooli arengukava kohta.