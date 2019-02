Kuidas lahendada tervisemuret, mis häirib naiste seksuaalelu? 

Teisest, Vagisani läbi viidud uuringust selgus lisaks, et peaaegu kolmandiku paaride seksuaalelu oli pigem vähene. Ligikaudu pooled küsitluses osalenud paaridest olid vahekorras vaid üks kord kuus või ei olnud üldse. Arstide konsultatsioonile pöördub järjest enam paare, kes kurdavad suguelu puudumise üle tervislike põhjuste tõttu. Positiivne on see, et tänapäeval julgetakse üha enam ka delikaatsematest terviseprobleemidest rääkida ning seda isegi siis, kui mure puudutab mõneti ebamugavat teemat, nagu seda on tupekuivus.

Vagisani tehtud uuringutest selgus, et üle poole naistest on ka oma partnerile teada andnud, kui intiimpiirkond on valulik või tekitab vahekord ebamugavustunnet kuivustunde tõttu. Umbes kümnendik meestest tunnistas, et partneril esinev liigne intiimpiirkonna kuivus võib häirida seksuaalvahekorra aktiivsust. Nendele muredele on aga olemas kiire ja tõhus lahendus, kuna tupekuivust põhjustab enamasti tupe normaalse mikrofloora häire limaskesti niisutavate piimhappebakterite vähesuse tõttu. Kuivust, kipitust või isegi valulikkust esineb kõige sagedamini menopausi ajal (73% uuringus osalenutest), kuna siis väheneb oluliselt östrogeeni ehk naissuguhormooni tootlikkus.

Tihti on aga ka nooremad naised hädas tupekuivusest tingitud ebamugavustundega, näiteks pärast emaka- või munasarjaoperatsiooni, raseduse ja imetamise ajal või rasestumisvastaste tablettide kõrvalmõjuna. Samuti võivad tupekuivust põhjustada stress ning mõningad diabeedi, depressiooni, astma ja endometrioosi raviks kasutatavad preparaadid. Tupekuivusega seotud sümptomid võivad naise elukvaliteeti oluliselt mõjutada, sest lisaks kuivustundele on tavalised ka muud vaevused, nagu sügelemine, kipitus, põletustunne, mikrotraumad ja valulikkus tupes, tupeavas ja välises intiimpiirkonnas. Sageli kasutatakse tupekuivusest tingitud ebameeldivustunde leevendamiseks hormoonidel põhinevaid preparaate või vee baasil loodud ravimeid, mis aga ei ole pikaajalise niisutava toimega.

Vagisani tooted on hormoonivabad ning sisaldavad niisutavaid ja nahka rahustavaid lipiide. Nii, nagu kasutame käte kuivuse leevendamiseks kätekreemi, saame niisutada spetsiaalse piimhappebakterite teket stimuleeriva kreemiga intiimpiirkonda. Vagisani kreemi võib kasutada ka vahetult enne vahekorda kohese niisutatud tunde saavutamiseks. Kreem on mõeldud pakendis oleva aplikaatoriga kasutamiseks ning kuna toode ei ole valmistatud vee baasil, pole vaja karta, et see liigselt välja valguda ja riideid määrida võiks. Kõige parem on kreemi kasutada õhtuti ning püsivate tulemuste saavutamiseks teha seda järjepidevalt.