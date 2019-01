USA ägab külmalaine käes: seitse inimest on surnud, välja on ilmunud jopevargad 

Talunikud on pidanud leidma uusi lahendusi, et oma loomi külma eest kaitsta, nende hulgas ka näiteks kanadele iglusid ehitades. Paljud ei julge loomi ööseks üksi jätta, kuna jäine ilm võib näiteks panna lehmi enneageselt sünnitama ja vastsündinud vasikas ei jääks sellises külmas ilma abita ellu.

Paljud lennud on tühistatud. Chicagos on kahes suurimas lennujaamas tühistatud üle 1 500 lennu ja raudtee haldaja sinna hetkel ronge ei saada. Chicago politsei on teatanud, et külm ilm on kaasa toonud ka jopevargad.