Miks astus Nublu ema kaitseks välja ja pani "Reporteri" laulu sisse? 

Nublu loo tutvustamise taustaks kõlas saates: "Nublu oskas oma saladust nii hästi hoida, et isegi tema ema ei teadnud, et poeg kuulus räppar Nublu on, tema ema sai poja kuulsusrikkast salaelust teada alles "Reporteri" vahendusel." Paarikümmend sekundit kõlanud klipis kasutati rohkelt taas Nublu päris nime.

Mõnda aega pärast loo ilmumist kirjutas Imre Kaas Twitteris, et "Reporteri" toimetust on loo tõttu tabanud elevus. Kommenteerija küsimusele, et mis tunne on, vastas Kaas aga: "Nagu oleks nõgestega laks-laks üle tuharate saanud."