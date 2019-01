Jermaine Jackson skandaalsest dokfilmist: Michael on süütu! 

James Safechuck ja Wade Robson väidavad Dan Reedi filmis „Leaving Neverland”, et popikuningas pilastas neid poisikestena. Tippkoreograaf Robson astus Jacko 2005. aasta pedofiiliaprotsessil laulja kaitseks üles, kinnitades vande all, et jagas küll lauljaga aset, kuid midagi sündsusetut polnud toimunud. Nüüd räägib Robson hoopis teist juttu.