Veebikonstaabel hoiatab pornopaljastusega ähvardava õngitsuskirja eest 

Kirja saatja nimetab end häkkeriks, kes on enda sõnul kirja saaja arvutisse pääsenud ja teinud kuvatõmmised pornolehekülgedest, kus kirja saaja väidetavalt käib. Lisaks on häkker enda sõnul veebikaameraga pildistanud seda, kuidas kirja saaja end pornolehekülgedel käies rahuldab.

„Ma tean, et sa ei taha, et su sõbrad, sugulased ja kolleegid neid pilte näeks. Ma arvan, et 609 dollarit on väga väike summa minu vaikime eest maksta,“ seisab õngitsuskirjas. Edasi tulevad juhendid, kuidas raha häkkerile üle kanda.