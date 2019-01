Kuriteos kahtlustatav piirivalvur pani ameti maha 

Läinud aasta oktoobris pidasid politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo ametnikud kinni Lõuna prefektuuri piirivalvuri, keda kahtlustatakse omastamises. Kriminaalmenetluses kogutud tõenditele tuginedes on piirivalvurit alust kahtlustada selles, et ta on aasta vältel omastanud politsei- ja piirivalveameti vara, peamiselt kütust.