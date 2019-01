ÕHTULEHE UURIMUSE TULEMUS: Keskerakond arvas erakonnast välja 8 seksuaalkurjategijat 

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul tegi juhatus vastava otsuse täna pärast seda, kui Õhtuleht tegi teatavaks, et erakonnas on inimesi, keda on karistatud seksuaalkuritegude eest, edastas pressiteate Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi.

Korb lisas, et erakond on reageerinud kiiresti kõikidele meedias välja toodud tähelepanekutele erakonna liikmeskonna kohta ning annab oma parima, et suureneks erakonna enda võimekus kontrollida erakonnaga liitujate ja tänaste liikmete tausta. „Erakondade teadmised kriminaalkorras karistatud liikmetest on paraku üsna piiratud ja tuhandete inimeste kontroll vaevaline. Anname parima, et tulevikus seda muuta,“ kinnitas Korb.