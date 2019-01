Eesti uudised Millises Eesti erakonnas on kõige rohkem kurjategijaid? Juhan Mellik, Risto Berendson , täna, 19:45 Jaga:

Pudel, autorool ja poliitika. Kui hästi need ikka kokku passivad? TAIRO LUTTER

Ükski erakond ei tõmba selget piiri, kus on nende jaoks kriminaalkuritegude puhul see punane joon, millest üle ei minda. Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna juhid ei vaevunud Õhtulehe päringule vastamagi. Ehkki nende ridades on sadu kriminaalkuriteo eest karistatud liikmeid.