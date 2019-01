Trump oma spioonidele: minge õige kooli tagasi! 

Pahane president väljendas oma pettumust (nagu ikka) Twitteri-säutsude vahendusel. Neis seisab: „Mis puudutab Iraani ohtusid, näivad Luure inimesed olevat äärmiselt passiivsed ja naiivsed. Nad eksivad! Kui minust president sai, tekitas Iraan kogu Lähis-Idas ja mujalgi muudkui jamasid. Pärast kohutava Iraani tuumaleppe lõppemist on nad VÄGA teistmoodi, kuid [jätkub järgmises säutsus] Nad testivad rakette (eelmisel nädalal) ja muudki, ja on väga serva lähedal. Nende majandus on nüüd kokku kukkumas, mis on ka ainus asi, mis neid tagasi hoiab. Olge Iraaniga ettevaatlikud. Äkki Luure peaks tagasi kooli minema!“

Kui vaadata säutsude teist poolt, sedasama, milles Trump soovitab luuretöötajatel kooli minna, näib, et president teeb ise üsna levinud grammatikavea, kirjutades inglisekeelse sõna Their (nende) valesti There (seal). Võib-olla pidaski ta silmas hoopis seda, et „seal on majandus nüüd kokku kukkumas“, ent selline sõnade järjekord on jällegi ebaharilik (õigem oleks the economy there is crashing now).