Juhtkiri | Neivelti küsimused kõnetavad rahvast 

Mugavuspoliitikute jaoks on Neivelt elevandina portselanipoes ebamugavaid küsimusi kergitamas. Eiki Nestor võib teise pensionisamba poliitilise arhitektina kaitsta oma saavutust palju tahes, kuid pettunud rahvast huvitab küsimus, miks on meie pensionifondidel olematu tootlus ja prisked teenustasud ning miks pole väljamaksed indekseeritud – kui elad saja-aastaseks, ei suurene teisest sambast saadav pensioniosa aastakümnete jooksul sendi võrragi.

Neivelt väidab, et kahe Rootsi panga kasumlikkus on siin kaks korda kõrgem kui koduses Rootsis; mullu viisid nad Eestist välja 258 miljonit. Kui nii, siis meenutab suhtumine koloniaalmajandust, kui 17. sajandi suure nälja ajal vedas Rootsi riik siit vilja välja, jättes rahva näljasurma. Sõltumata Neivelti sõnavõttude põhjustest – kas ta teeb seda ärilistel eesmärkidel või maksab karmavõlga Hansapanga rootslastele müügi eest, nagu viitab Siim Kallas rahanduse suurspetsialistina – on vastuseta küsimused õhus.

Megakasumid olid siinses äris kombeks 90ndatel, karmil ja kriminogeensel üleminekuajal. Muu ärikeskkond on muutunud, kuid pankade ülikasumid on jäänud. Ses valguses on huvitav Swedbanki siinse juhi Robert Kiti üllatav kandideerimine Eesti Panga etteotsa. Kas kommertspangast lahkumise soov tähendab mingi jama ennetamist, rahulolematust omanike nõudmistega või on tegu hoopis erapanganduse katsega kindlustada riigipangas oma seljatagune?