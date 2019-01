Kommentaar Toomas Alatalu | Ühele poliitikule vaid üks koht korraga Toomas Alatalu, vaatleja , täna, 16:48 Jaga:

Riigikogu ametlik valimiskampaania on startinud ja suurimat heameelt peaks tekitama tõik, et meil on 1099 inimest, kes on otsustanud heidelda kõige tähtsamate poliitiliste ametikohtade pärast, ehk saada riigikogu liikmeks. Mõistagi ei anna suurem osa neist poliitiku mõõtu välja, ent eks seegi olev õpitav – olulisem on see, et inimene on vastava sooviga avalikkuse ette tulnud.