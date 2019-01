Elu Raadiohääl Aili Sturet räigete ähvardustega kimbutanud mees sai tingimisi karistuse Ohtuleht.ee , täna, 16:35 Jaga:

Aili Sture Daisy Lappard

Raadio Sky Plus saatejuht Aili Sture paljastas Sky.ee-le, et on kannatanud pideva ja süstemaatilise laimu, ning tapmis- ja vägistamisähvarduste ja identiteedivarguse all. Nüüd on teda kimbutanud mees oma karistuse kätte saanud.