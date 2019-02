Trad. Attack! sai Austraalia festivalipiduliste seas legendiks! 

Kuna reis Austraaliasse on pikk ja ajavahe Eestiga suur, lennati teisele poole maakera juba enne jõule. Mõte oli enne esimest kontserti korralikult välja puhata. „Kõik, kes Austraaliasse lendavad ja mõtlevad, et see on maailma kõige pikem lend, siis tõesti, on ka pikki variante – 14 tundi Abu Dhabist näiteks. Meie võtsime aga sellise mõnusa ühenduse Helsingist Hong Kongi ja sealt Brisbane´i,” räägib bändiliige Jalmar Vabarna. Kuna Hong Kongis võtsid muusikud pea terve ööpäeva aega, et puhata, said nad hotellis mõnusalt trenni teha ja ujuda. Lend kestis kokku 11 tundi. „Kui sa istud kohe pärast lendu järgmise lennuki peale, siis võib see olla väsitav,” teab Jalmar kogenud reisijana öelda.