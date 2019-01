56 PÄEVA BREXITINI: asi on optimismist kaugel

Tegelikult on asi optimismist kaugel. Suurbritannia parlamendi alamkoda ei hääletanud otseselt May plaani üle – hääletusele pandi seitse parandusettepanekut. Neist läks läbi kaks, ja mõlemad üsna napilt. Üks, mis saadab May Brüsselisse tagasi alternatiive otsima (sellel ettepanekul oli ka teadaolevalt May toetus) ja teine, mis välistab ilma leppeta lahkumise (seda May ei toeta ja hääletustulemus ei ole ka valitsusele kohustuslik).

Veelgi olulisem on aga May enda meelemuutus. Enne hääletamist teatas ta, et on nõus uuesti Brüsselisse minema ja seal paremaid tingimusi nõutama, ehkki varem oli raiunud nagu rauda, et saavutatud lahkumislepe on parim võimalikest ja seda muuta ei saa.

Kohe samal õhtul reageeris ka Brüssel, öeldes tavapäraselt, et lahkumislepe on parim võimalikest ja seda muutma ei hakata. Esmaspäeval, päev enne parlamendihääletust, hoiatas ka Brüsseli pealäbirääkija asetäitja Sabine Weyand, et Suurbritannia riskib Euroopa Liidust väljakukkumisega, mitte planeeritult, vaid kogemata. Ta lisas, et May peaks saavutama stabiilse enamuse parlamendis, et saada lahkumislepet ratifitseerida. Ja stabiilse enamuse May oma meelest teisipäeva õhtul ka saavutas.

„VÕIMATU MISSIOON“: Pildil kolmapäeval oma ametikorterist väljuv Suurbritannia peaminister Theresa May soovib jõuda Brüsselis kokkuleppele senisest parema lahkumisplaani asjus. Reuters/Scanpix

Mõnes mõttes huvitavad olid teisipäevased raadio- ja teleintervjuud, mis näksisid seda äraleierdatud Brexiti teemat siit ja sealt. Midagi uut on ju raske öelda, ent see ei pidurda meediahuvi. Teisipäeval toimus ka opositsiooniliider Jeremy Corbyni ja Theresa May esimene vestlus Brexiti teemadel. vahel. Samuti liiguvad jätkuvalt kuuldused ühest või teisest parlamendialgatusest, mis tooks praegusele ummikseisule lahenduse, ent millel arvatakse puuduvat enamuse toetus.

Probleemiks on jätkuvalt Põhja-Iirimaa, sealne piir, suhe 20 aastat tagasi saavutatud suure reede kokkuleppega, mis tagab piirkonnas rahu. Kuidas saab Iiri saart pooleks jagada, nii et üks pool on tolliliidus ja teine pool mitte? Ja isegi kui Brüssel nõustuks lahkumisleppes praegu sisalduvat paragrahvi (backstop, mille kohaselt jookseb tollipiir erakorraliselt Iiri ja Briti saarte vahelt) muutma, pole sugugi selge, et Londoni parlament muudatusega lepiks.