Staarid nõuavad, et Eurovision viidaks Iisraelist mujale 

Tänavune lauluvõistlus toimub maikuus Tel Avivis. Mõjukate brittide grupeering, kelle seas on ka näiteks kineast Mike Leigh ja näitlejanna Miriam Margolyes, on saatnud BBC-le avaliku kirja, paludes, et Briti riiklik ringhääling taotleks lauluvõistluse viimist Iisraelist mõnda teise riiki.