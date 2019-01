SURNULT SÜNDINUD IDEE? Tartu Kunstimuuseumi direktor Signe Kivi tõrjub mõtet kolida Raadile, et tekiks unikaalne muuseumipark 

„Kahe muuseumi lähedus annaks sünergia kahe lähenemise vahel – üks kunstiline, teine ajalooline. Pealegi on see riigi maa ja need on kaks riigi muuseumi, korraldus on juriidiliselt lihtne,“ põhjendab Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis mõtet, et Tartu Kunstimuuseum võiks end sisse seada praegu varemetes seisvasse Raadi mõisahäärberisse.