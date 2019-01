VÄIKESE JULENI SURM: kes on süüdi? 

Juleni surma uurimine käib täistuuridel. Tsiviilkaardi juht Felix Azón rääkis kohalikule meediale, et süüdistus esitatakse ilmselt lähipäevil. Uurimise all on kaks meest. Neist üks on maatüki omanik, keda meedia nimetab Davidiks ja kes Julenile saatuslikuks saanud puuraugu rajamise tellis. Ja teine puuraugu mullu 18. detsembril puurinud kaevumeister Antonio Sanchez.

Tsiviilkaardi direktor Felix Azón. ZUMA PRESS/Scanpix

Kaevumeister rõhutas veel, et kuna puuraugust põhjavett ei leitud, siis sulges ta selle pärast tööde lõppu hoolikalt. Kes selle võis uuesti avada, ei oska ta öelda.

Ka maatüki omanik David on kinnitanud, et ta ei oska toimunut selgitada. Samas on uurimisel selgunud, et mees oli tellinud maatükile buldooseri, sest soovis seal midagi ehitama hakata. Võimalik, et buldooser lükkas puuraugult katte. Arvestades, et kirjade järgi oli puuraugu sügavus 107 meetrit, aga Juleni surnukeha leiti 70 meetri sügavuselt, siis on täiesti võimalik, et ehitustööde ettevalmistamise käigus avati puurauk ning visati sellesse liigset pinnast.