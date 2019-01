LISAHOOP: tulumaksuseadus nöörib peale „valel ajal“ sünnitajate ka töölt koondatuid 

Kuigi need esialgsed numbrid pole kivisse raiutud ja võivad pärast tuludeklaratsioonide esitamist mõnevõrra muutuda, tunnistas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu, et riigile võlgu jäänud inimesi on eeldatust rohkem. Kirsipuu sõnul on selle taga kiire palgatõus, mille pärast keskmine palk uuelt maksusüsteemilt nii-öelda eest ära jookseb ja mida reformi loojad ette ei näinud.