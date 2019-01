Liigses kõhnuses süüdistatud Dion: jätke mind rahule! 

50aastane lauljanna on viimastel aastatel tõesti kaalus alla võtnud. Ta on hakanud kandma ülimalt efektseid disainerrõivaid, mis tema figuuri rõhutavad.

Kuid jutud liigsest kõhnusest ärritavad Dioni. Hiljutises Dan Wotton Interview' podcast'is toonitas Céline, et riietub iseenda pärast. „Tahan end tunda tugevana, kaunina, naiselikuna ja seksikana. Kui mulle meeldib, siis ma ei taha sellest rääkida. Pole vaja. Ärge siis pildistada. Kui teile meeldib, olen ma olemas. Kui ei meeldi, jätke mind rahule.“

The Suni teatel võttis Dion jutuks ka kõlakad tema võimalikust armuloost noore tantsijaga, kes teda Pariisi moenädalal saatis. Céline ütles, et Pepe Muños on tema elus tähtis mees, kuid elu suurimaks armastuseks nimetab superstaar oma kadunud abikaasat Rene Angelili.