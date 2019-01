VÕIGAS RÜNNAK: teletähte kägistati köiega ja talle valati peale kemikaali  

Smollett kuulutas oma homoseksuaalsust 2015. aastal Ellen DeGenerese jutusaates. Näitleja tahtis lõpetada kuulujutud, mis olid alguse saanud, kui tema tegelaskuju end seriaalis geiks tunnistas. „Ma pole eales mingis kapis olnud ning ma tahtsin selle asja lihtsalt ära klaarida,“ ütles näitleja Ellenile. DeGeneres on Smollettile ja tema perele pärast kallaletungi toetust avaldanud.

Seoses rünnakuga on sõna võtnud veel mitmed staarid, näiteks seriaali kahes esimeses hooajas osalenud supermodell Naomi Campbell ning ka Oscari laureaat Viola Davis. „Seepärast jätkabki LGBTQ-kogukond võitlust selle nimel, et olla nähtav ja vägivalla vastu kaitstud! Me kõik peame seda rassistlikku ja homofoobset rünnakut väga isiklikult võtma!“ kuulutas näitlejanna.