Läti telesaade: Valga maksab rõõmuga lätlastele Eesti kõrgemaid lapsetoetusi  

Möödunud aasta lõpus lõi Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis häirekella, et nüüdseks on enam kui 1400 valkalast, 10 protsenti omavalitsuse elanikest, hankinud sissekirjutuse Valgas, kirjutab Maaleht.

See tähendab, et riigi poolt linna eelarvesse suunatav pearaha väheneb, kuigi tegelikult elab Valkas sama palju inimesi edasi. Eesti sissekirjutus on aga mitmes mõttes kasulik – nii lätlastele kui ka Valga linnale.